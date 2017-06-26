Итоги 25.06: Интервью Порошенко, пожар в Пакистане

Глава государства во время общения с журналистами заявил, что во время визита в Вашингтон передал президенту США Дональду Трампу доказательства присутствия российских войск на территории Донбасса.
Также он сообщил, что в ходе поездки в США не было достигнуто конкретных соглашений о предоставлении американской стороной оружия Киеву, но в ближайшие два-три месяца он надеется на решение этого вопроса.
Глава государства анонсировал визиты в Украину госсекретаря США Рекса Тиллерсона, генсека ООН Антониу Гуттереша и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В августе страну посетит министр энергетики США Рик Перри, а в ближайшие месяцы ожидается приезд министра обороны США Джеймса Мэттиса.
Порошенко в ходе интервью опроверг информацию, что в США планируют смягчить санкции против РФ и назвал Северный поток-2 местью Украине.
Германия запретила охранникам Эрдогана въезд на саммит G20
Власти Германии уведомили Анкару о том, что охранникам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, против которых в США возбуждено дело по факту столкновения с прокурдскими активистами в Вашингтоне, будет запрещен въезд в Германию на саммит "Большой двадцатки" 7 и 8 июля в Гамбурге. Немецкие власти категорически настроены не допустить повторения вашингтонской истории в Гамбурге.
В Кабмине заявили о критической ситуации с водой на Донбассе
В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий сообщили, что ситуация с водоснабжением в Донецкой области остается критической. Отмечается, что с февраля 2017 года из-за постоянных обстрелов со стороны неподконтрольных Украины территорий Юго-Донбасский водопровод работает в чрезвычайно сложных условиях.
На Донбассе обезвредили диверсантов во главе с гражданином России
В пресс-центре штаба АТО сообщили, что в зоне АТО уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. В результате операции двое сепаратистов убиты, в том числе гражданин России, а четыре задержаны.
В штабе добавили, что среди пленных был обнаружен еще один гражданина РФ из Алтайского края. Во время задержания было изъято оружие.
В Пакистане более сотни людей сгорели заживо
По меньшей мере 148 человек сгорели заживо и десятки получили травмы в результате возгорания и взрыва нефтевоза вблизи Бахавалпура в провинции Панджаб в Пакистане.
По данным спасательных служб, взрыв произошел утром, когда большое количество людей пришло собрать бензин из перевернувшегося танкера.
Во Львове состоялось "мусорное" вече
Несколько тысяч львовян пришли на центральную площадь Рынок на общегородское вече, созванное мэром Андреем Садовым, для того, чтобы обсудить проблему утилизации мусора в городе. В Львовском горсовете сообщили, что в "мусорном" вече приняли участие пять тысяч человек.