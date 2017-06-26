Итоги 25.06: Интервью Порошенко, пожар в Пакистане

Порошенко дал интервью украинским телеканалам

Глава государства во время общения с журналистами заявил, что во время визита в Вашингтон передал президенту США Дональду Трампу доказательства присутствия российских войск на территории Донбасса.

Также он сообщил, что в ходе поездки в США не было достигнуто конкретных соглашений о предоставлении американской стороной оружия Киеву, но в ближайшие два-три месяца он надеется на решение этого вопроса.

Глава государства анонсировал визиты в Украину госсекретаря США Рекса Тиллерсона, генсека ООН Антониу Гуттереша и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В августе страну посетит министр энергетики США Рик Перри, а в ближайшие месяцы ожидается приезд министра обороны США Джеймса Мэттиса.

Порошенко в ходе интервью опроверг информацию, что в США планируют смягчить санкции против РФ и назвал Северный поток-2 местью Украине.



Германия запретила охранникам Эрдогана въезд на саммит G20

Власти Германии уведомили Анкару о том, что охранникам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, против которых в США возбуждено дело по факту столкновения с прокурдскими активистами в Вашингтоне, будет запрещен въезд в Германию на саммит "Большой двадцатки" 7 и 8 июля в Гамбурге. Немецкие власти категорически настроены не допустить повторения вашингтонской истории в Гамбурге.

В Кабмине заявили о критической ситуации с водой на Донбассе

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий сообщили, что ситуация с водоснабжением в Донецкой области остается критической. Отмечается, что с февраля 2017 года из-за постоянных обстрелов со стороны неподконтрольных Украины территорий Юго-Донбасский водопровод работает в чрезвычайно сложных условиях.

На Донбассе обезвредили диверсантов во главе с гражданином России

В пресс-центре штаба АТО сообщили, что в зоне АТО уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. В результате операции двое сепаратистов убиты, в том числе гражданин России, а четыре задержаны.

В штабе добавили, что среди пленных был обнаружен еще один гражданина РФ из Алтайского края. Во время задержания было изъято оружие.

В Пакистане более сотни людей сгорели заживо

По меньшей мере 148 человек сгорели заживо и десятки получили травмы в результате возгорания и взрыва нефтевоза вблизи Бахавалпура в провинции Панджаб в Пакистане.

По данным спасательных служб, взрыв произошел утром, когда большое количество людей пришло собрать бензин из перевернувшегося танкера.