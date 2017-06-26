Относительное затишье в АТО: 23 обстрела, один раненый

За сутки 25 июня более 23 раза обстреливались позиции сил АТО на Донбассе, один военеый получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. Один украинский воин вчера в результате вражеских обстрелов был ранен.

На приморском направлении "режим тишины" нарушался только один раз - вблизи Павлополя. После полуночи стреляли из станкового противотанкового гранатомета.

На донецком направлении зафиксировано 12 обстрелов. Опорные пункты в пригороде Авдеевки и в районе Каменки накрыли огнем из гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Каменки днем также били из 82-мм минометов. Применялось пехотное вооружение и БМП неподалеку от Луганского на Светлодарской дуге, и в районе Зайцево. По украинским воинам, которые держат оборону возле Верхнеторецкого, вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. Там же активизировался вражеский снайпер.

На луганском направлении 10 раз нарушился режим прекращения огня. Около 9 часов вечера открыли огонь по позициям вблизи Троицкого из минометов калибров 120 и 82 мм. Также из 82-мм минометов открывали огонь в районе Счастья, Катериновки и Желтого. Опорные пункты вблизи Новозвановки обстреляли из противотанковых ракетных комплексов и вооружения БМП, а возле Новоалександровки - из крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Попасной открывали огонь из стрелкового оружия.

Напомним, за сути 24 июня в АТО было 26 обстрелов, двое военных погибли.

Штаб: Возможны провокации противника на Луганщине

Источник: korrespondent.net