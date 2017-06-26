Катар будет сотрудничать с Ираном, несмотря на блокаду

Катар намерен развивать комплексные отношения с Ираном, а также сотрудничать с ним для разрешения проблем исламского мира. Об этом эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани заявил в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани, передает РИА Новости.

Напомним, слова эмира Катара об отношениях с Ираном прозвучали спустя два дня после получения Дохой требований арабских государств, среди которых − разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Эмир Катара заявил, что "его страна готова к комплексному развитию отношений с Ираном и сотрудничеству для разрешения проблем исламского мира, который находится в тяжелых условиях".

По словам правителя эмирата, "исправление этих ошибок нуждается в мудрости и диалоге".

В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани выразил надежду на урегулирование проблем, и отметил, что изоляция Катара со стороны ряда арабских стран является неприемлемой для Ирана.

Иран отправил в Катар самолеты с продуктами

Как сообщал Корреспондент.net , крупнейшие арабские державы объявили о разрыве отношений с Катаром, обвинив его в финансировании терроризма и вмешательстве во внутренние дела соседних государств.

Источник: korrespondent.net