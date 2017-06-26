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26. 06. 2017

Катар будет сотрудничать с Ираном, несмотря на блокаду

Катар намерен развивать комплексные отношения с Ираном, а также сотрудничать с ним для разрешения проблем исламского мира. Об этом эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани заявил в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани, передает РИА Новости.

Напомним, слова эмира Катара об отношениях с Ираном прозвучали спустя два дня после получения Дохой требований арабских государств, среди которых − разрыв дипломатических отношений с Ираном.
 
Эмир Катара заявил, что "его страна готова к комплексному развитию отношений с Ираном и сотрудничеству для разрешения проблем исламского мира, который находится в тяжелых условиях".
 
По словам правителя эмирата, "исправление этих ошибок нуждается в мудрости и диалоге".
 
В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани выразил надежду на урегулирование проблем, и отметил, что изоляция Катара со стороны ряда арабских стран является неприемлемой для Ирана.
 
Иран отправил в Катар самолеты с продуктами
 
Как сообщал Корреспондент.net, крупнейшие арабские державы объявили о разрыве отношений с Катаром, обвинив его в финансировании терроризма и вмешательстве во внутренние дела соседних государств.

Источник: korrespondent.net
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