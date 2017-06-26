Хакеры взломали сайты правительства США в поддержку ИГИЛ

В Огайо (США) были взломаны правительственные сайты. На них разместили сообщение в поддержку террористов ИГИЛ, сообщат AP.

Среди взломанных оказались сайты губернатора штата Джона Кейсика, его жены и сайты департаментов.

В департаменте реабилитации и исправительных учреждений сказали, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее убрать сообщение.

В сообщении хакеров говорится, что Трамп и "все ваши люди будут привлечены к ответственности за каждую каплю крови, пролитую в мусульманских странах".

Напомним, ранее сообщалось, что на британский парламент совершили кибератаку.

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Источник: korrespondent.net