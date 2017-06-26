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26. 06. 2017

В Аргентине ДТП с автобусом, 13 погибших

По меньшей мере 13 человек погибли, около 30 пострадали в результате ДТП с участием автобуса рядом с городом Сан-Рафаель в аргентинской провинции Мендоса на западе страны. Об этом сообщает Infobae.

Автобус перевозил учеников из танцевальной школы в провинции Буенос-Айрос.

На месте происшествия продолжают работать спасатели и врачи. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 

В полиции предполагают, что ДТП произошло из-за опасного участка дороги, где при обгоне не видно едущих машин. Издание даже показало видео с этого участка, где подобные происшествия не редкость.

Как отмечает полиция, число жертв может возрасти.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Львова джип врезался в толпу, есть жертвы.

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Источник: korrespondent.net
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