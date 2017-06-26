Демонстрации в Лондоне, шесть полицейских ранены

В Лондоне во время столкновений с демонстрантами шесть сотрудников полиции пострадали в воскресенье вечером, передает телекенал Sky News.

Протестующие зажгли файеры и забросали полицейских камнями. Четверо пострадавших сотрудников полиции были доставлены в больницу, отмечает телеканал.

По данным газеты Times, в результате протестов четыре человека были задержаны за такие правонарушения, как поджог, нарушение общественного порядка и нанесение противозаконного ущерба. На место столкновений протестующих с полицией были направлены вертолеты и перекрыты дороги.

Поводом для протестов стала смерть 25-летнего темнокожего британца Эдира Фредерико да Косты после того, как 15 июня его автомобиль остановили сотрудники полиции. Спустя шесть дней после задержания да Коста скончался в больнице.

Участники протестов утверждают, что да Косту "жестоко избили", его шея была сломана, а на голове имелись следы травм. Однако независимая комиссия по приему жалоб на полицию утверждает, что предварительные результаты аутопсии не указывают на то, что да Коста получил повреждения позвоночника.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ньюкасле автомобиль въехал в толпу людей.

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Источник: korrespondent.net