Россияне поставили Путина на второе место среди выдающихся личностей

В опросе социологами "Левада-Центра" определились самые выдающиеся люди всех времен и народов в России. В первой пятерке оказались: Иосиф Сталин (38%), Владимир Путин и Александр Пушкин (по 34%), Владимир Ленин (32%), Петр I (29%), сообщает Интерфакс.

Во время аналогичного опроса в 2012 году первые пять мест рейтинга занимали те же личности, но их имена располагались в другом порядке. На первом месте так же был Сталин (42%), далее следовали Ленин и Петр I (по 37%), Пушкин (29%), Путин (22%).

В этом году в первую десятку рейтинга вошли Юрий Гагарин (20%), Лев Толстой (12% против 24% в 2012 году), Георгий Жуков (12%), Екатерина II и Михаил Лермонтов (по 11%), сообщили Интерфаксу в Левада-Центре.

Во второй десятке рейтинга: Михаил Ломоносов, Александр Суворов, Дмитрий Менделеев (по 10%), Наполеон I (9%), Леонид Брежнев (8%), Альберт Эйнштейн, Сергей Есенин, Михаил Кутузов, Исаак Ньютон (по 7%), Михаил Горбачев (6%).

Сумма процентов всех ответов превышает 100%, поскольку респонденты сами называли имена и могли указывать несколько вариантов ответа.

Сообщается, что опрос проведен 7-10 апреля среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что рекордное число россиян считают Украину врагом.

По-русски общаются 48% украинцев - опрос

Источник: korrespondent.net