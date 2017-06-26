Украинцев предупредили о дождях и ветре

В понедельник, 26 июня, Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила о дождях и сильном ветре.

"26 июня в западных, днем в северных и большинстве центральных областей грозы, местами шквалы 15-20 м/с. На Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах местами сильные дожди", - заявляют спасатели.

Кроме того, днем в Киеве и Киевской области ожидаются грозы. На территории Киевской области возможны порывы ветра до 15-18 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что жара придет в Украину в конце месяца.

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Источник: korrespondent.net