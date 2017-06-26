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26. 06. 2017

CNN ужесточил правила выпуска материалов о России

Телеканал CNN заявил, что ужесточает правила публикации материалов о России из-за опубликованной ранее статьи о якобы интересе комитета по разведке конгресса США к обстоятельствам встречи в январе 2017 года на экономическом форуме в Давосе советника президента Дональда Трампа Энтони Скарамуччи и директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Об этом сообщает 112.ua с ссылкой на издание BuzzFeed.

Согласно информации, в субботу, 24 июня, исполнительный редактор подразделения CNN Money Ричард Барбьери разослал сотрудникам канала электронное письмо, в котором потребовал присылать ему для проверки любые материалы о России.

"Никто больше не будет публиковать никакой контент, связанный с Россией, не получив от меня согласие", - написал он в письме. 

Отмечается, что новые правила касаются не только CNN Money, а и всех онлайн-подразделений. 

Издание также отмечает, что 22 июня CNN разместил статью, в которой источник в демократической партии утверждал об интересе комитета по разведке конгресса США к обстоятельствам встречи в январе 2017 года на экономическом форуме в Давосе советника президента Дональда Трампа Энтони Скарамуччи и директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Позднее материал удалили, а телеканал извинился перед Скарамуччи. Советник Трампа извинения принял.

Напомним, ранее CNN сообщал, что экс-директор ФБР Джеймс Коми на закрытых слушаниях рассказал сенаторам о возможной третьей встрече действующего генпрокурора США Джеффа Сешнса и посла РФ в Вашингтоне Сергея Кисляка. 

Источник: korrespondent.net
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