В Киеве началось рассмотрение дела Януковича

В Оболонском районном суде Киева началось рассмотрение по сути дела экс-президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк перед заседанием заявил, что защита будет настаивать, чтобы экс-президент имел возможность выйти и дать объяснения по существу дела согласно норм международного права.

"Виктор Янукович намерен участвовать в допросе первых должностных лиц государства, лично задавать вопросы. Такая процедура должна быть применена по аналогии, которую применял Святошинский суд", - сказал он.

По поводу выхода Януковича на связь с судом адвокат заявил, что все будет зависеть от Оболонского суда Киева. По его словам, Ростовский суд со своей стороны подтвердил возможность выхода на связь, если киевский суд, согласно европейской конвенции, направит документы в Минюст Украины, который направит соответствующие документы в РФ для организации видеосвязи. В таком случае, по его словам, Янукович примет участие в суде по видеосвязи.

Напомним, ранее сообщалось, что суд вызвал Януковича на 10 ближайших заседаний.

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Источник: korrespondent.net