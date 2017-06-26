Генпрокуратура пообещала охрану Януковичу в Киеве

Виктору Януковичу пообещали полную безопасность и круглосуточную охрану при возвращении в Украину. Об этом сказал прокурор отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравченко на брифинге, который транслировал телеканал 112 Украина.

"Я уже не один раз говорил, что опасности в Украине Януковичу нет. Если он приедет, он будет задержан согласно постановлению следственного судьи Печерского райсуда Киева и доставлен в суд. А также сторона обвинения гарантирует ему полную безопасность и круглосуточную охрану на территории Украины", - сказал он.

Напомним, ранее суд отложил дело Януковича до 29 июня. Заседание 26 июня длилось всего 35 минут.

Минфин подал апелляцию по "долгу Януковича"

Источник: korrespondent.net