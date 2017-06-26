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26. 06. 2017

За Гужву внесли залог

Залог за главного редактора издания Страна.ua Игоря Гужву, в размере 544 тысячи гривен, внесла его заместитель Светлана Крюкова. Об этом написала  адвокат Елена Лукаш на своей странице в Facebook, выложив фото квитанции об уплате залога.

Несмотря на это, Игоря Гужву вывезли в Лукьяновское СИЗО. По словам Лукаш, чиновники уже знали об уплате залога, отдавая это распоряжение.

 
 

Как сообщал Корреспондент.net, 22 июня Игоря Гужву задержали по подозрению в вымогательстве 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько материалов.

По словам самого Гужвы, представители Линько предлагали редакции 20 тысяч долларов за то, чтобы она не публиковала критический материал. По версии главреда, когда посредники получили отказ – сфальсифицировали обвинение в вымогательстве.

24 июня  суд арестовал Гужву на два месяца с правом внесения залога в 544 тысячи гривен.

Источник: korrespondent.net
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