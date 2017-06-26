Матиос уверяет, что не предлагал взятку журналисту

Заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что не предлагал журналисту Алексею Бобровникову взятку в сумме 10 тыс. долл. год назад. Об этом военный прокурор написал на своей странице в Facebook.

"Я был очень удивлен инфой от Алексея Бобровникова о каких-то 10 тысячах взятки. Во-первых, это точно не моя метода. Во-вторых, все, кто знают журналиста Бобровникова, скажут, что Леша сразу этим взорвался бы. А не ждал бы год для того, чтобы вывалить такую инфу на ФБ", - отметил он.

Матиос также отметил, что "это было неожиданно" для него по многим причинам.

"Я знаю, что Леше сейчас трудно. Он за границей. Без стабильного заработка. Но я также знаю и то, что он достаточно умный человек, который обычно старается все планировать. Однако он и человек, который по многим причинам довольно эмоционален. Поэтому я спокойно решил не коментить инфу в СМИ, а спросить его, в чем дело, откуда эта "утка"-ложь и против кого она направлена: против меня, или против кого-то еще? А может он с кем-то сводит счеты. Но ба. Все оказалось гораздо проще: ему грустно, ему нужна какая-то информация по делу Галущенко", - отметил Матиос.

"Я его спросил: ты придумал все это, чтобы попасть в тренд по делу Гужвы-Линько (там тоже фигурирует 10 тысяч). Мог бы запостить о 20-30-100 тыщ но остановился на трендовой 10-ке)) Ответа не получил", - утверждает Матиос.

"Поэтому я не хочу больше тратить время на объяснения лжи. Мне жаль, что это сделал именно Леша Бобровников. И именно поэтому я ему разрешаю обнародовать всю, подчеркиваю, всю вчерашнюю нашу переписку", - написал военный прокурор.

Как сообщалось, журналист Алексей Бобровников, комментируя историю с задержанием главреда "Страны" Игоря Гужвы, рассказал, как год назад главный военный прокурор Анатолий Матиос предлагал ему взятку в 10 тыс. долларов за освещение в удобном для ГПУ ключе дела об убийстве адвоката Грабовского.

Источник: korrespondent.net