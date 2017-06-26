День Победы считают праздником большинство украинцев - опрос

День Победы 9 мая является праздником со значительным символизмом для большинства украинцев. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Социологической группой Рейтинг по заказу журнала «Фокус».

"День Победы 9 мая является праздником со значительным символизмом для 82% опрошенных украинцев, 7% считают его пережитком прошлого, 9% - обычным или выходным днем, 2% - не определились", - говорится в тексте исследования.

Не хотят расставаться украинцы и с 8 Марта, считая его " праздником со значимым для них символизмом". Об этом заявили 70% опрошенных.

Первое мая отмечают как праздник половина респондентов, в то время как 18% считают его обычным выходным.

Жители Запада, сел, а также избиратели Свободы в большей степени считают вышеупомянутые праздники пережитком прошлого или обычным или выходным днем.

Напомним, 9 мая по всей Украине проходили акции, посвященные Дню победы над нацизмом. Во многих крупных городах не обошлось без конфликтов. Так, в Днепре были пострадавшие. Столкновения также произошли в Киеве, Харькове и Одессе.

Источник: korrespondent.net