Пентагон: Гиперзвуковой планер РФ - сложная цель

Минобороны США считает гиперзвуковые планирующие летательные аппараты российско-китайской разработки сложной целью для систем противоракетной обороны. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на доклад Разведывательного центра ВВС и космических войск.

Этот аппарт большую часть полета держатся ниже, чем среднестатистическая баллистическая ракета, говорится в докладе.

"Сочетание высокой скорости, маневренности и относительно низкой высоты делает их сложной целью для систем противоракетной обороны", - подчеркивается в документе.

Также отмечается, что Россия сохранит наибольшую мощь ракетных войск стратегического назначения после США.

Что касается Китая, то американская разведка говорит, что его программа развития баллистичесих ракет является самой активной и разнообразной в мире.

Кроме того, Иран в скором времени может разместить межконтинентальные баллистические ракеты.

"Технологии по разработке баллистических и крылатых ракет в разных странах мира, от КНДР и Ирана, до России и КНР прогрессируют, в связи с чем увеличивается потенциальная угроза для США", - делают вывод в Пентагоне.

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Дроны в космосе. Гонка гиперзвуковых вооружений

Источник: korrespondent.net