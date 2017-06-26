СБУ предотвратила поджог офиса Батькивщины

Сотрудники СБУ задержали трех человек за попытку поджога офиса партии Батькивщина в Киеве. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко, сообщают в СБУ.

"СБУ была получена оперативная информация о намерениях спецслужб России создать в Украине искусственные условия для организации широкомасштабных акций протеста. С этой целью личностями, которые прячутся на территории России от украинского правосудия, было поставлено задание - организовать нападение с использованием взрывных устройств и зажигательных смесей на офис "Всеукраинского объединения "Батьківщина" в Киеве. Задумка спецслужб заключалась в том, чтобы поссорить отечественный политикум с государственной властью", - сказал он.

По словам Кононенко, конфликт должен был перерасти в массовые акции протесты в ходе празднования Дня Конституции.

Напомним, ранее сообщалось,что на Херсонщине предотвратили теракты.

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Источник: korrespondent.net