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26. 06. 2017

Макрон упомянул Анну Киевскую на встрече с Порошенко

Президент Франции Эмануэль Макрон упомянул Анну Ярославну на брифинге после встречи с украинским коллегой Петром Порошенко, передает 112 Украина.

"Между нашими двумя странами есть очень давние отношения, очень глубокая история, и Вы этому посвятили некоторое время сегодня, чтобы отдать должное Анне Киевской. Вы показали, насколько важна эта история 11 века, очень древняя, насколько глубоко укоренены наши давние отношения", - сказал Макрон.

29 мая в Париже президент России Владимир Путин назвал киевского князя Ярослава Мудрого "нашим любимым князем", а его дочь Анну Ярославну - "русской Анной".

После этого в украинском и российском обществе поднялась волная обсуждений и споров на эту тему.

Порошенко говорил, что Путин попытался похитить Анну Ярославну в историю РФ.

Источник: korrespondent.net
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