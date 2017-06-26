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26. 06. 2017

Порошенко: Готовы соблюдать Минск при поддержке ОБСЕ

Порошенко заявил, что Украина выступает за круглосуточное присутствие миссии ОБСЕ в местах разведения сил на Донбассе. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. сообщает УНИАН.

"Украина готова неукоснительно выполнять все пункты Минских соглашений и позицию по разведению сил мы также готовы выполнять при условии, что будет обеспечено присутствие ОБСЕ по точкам разведения 24 часа в сутки, семь дней в неделю", - подчеркнул Порошенко.

"Мы имеем полную поддержку наших европейских партнеров", - добавил президент.

Напомним, Порошенко приехал во Францию с рабочим визитом.

Порошенко: Северный поток-2 − месть Украине

 

Источник: korrespondent.net
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