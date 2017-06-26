Франция поможет воспитывать украинских чиновников

Франция окажет помощь в повышении квалификации украинских государственных служащих. Об этом президент Петр Порошенко сообщил в ходе совместного брифинга с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Париже, сообщает Лига.

"Мы договорились о том, что установим сотрудничество с Национальной школой администрации (французское госучреждение в сфере высшего послевузовского образования и повышения квалификации - ред.), и лучшие французские профессора по соглашению и с помощью французского правительства будут обучать (украинских чиновников) наилучшим практикам, которые есть в Европе, и украинские госслужащие получат значительное повышение эффективности своей работы", - сказал он.

Как сообщалось, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поддержке минского процесса и анонсировал нормандскую встречу.

Источник: korrespondent.net