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26. 06. 2017

Франция поможет воспитывать украинских чиновников

Франция окажет помощь в повышении квалификации украинских государственных служащих. Об этом президент Петр Порошенко сообщил в ходе совместного брифинга с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Париже, сообщает Лига.

"Мы договорились о том, что установим сотрудничество с Национальной школой администрации (французское госучреждение в сфере высшего послевузовского образования и повышения квалификации - ред.), и лучшие французские профессора по соглашению и с помощью французского правительства будут обучать (украинских чиновников) наилучшим практикам, которые есть в Европе, и украинские госслужащие получат значительное повышение эффективности своей работы", - сказал он.

Как сообщалось, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поддержке минского процесса и анонсировал нормандскую встречу.

Источник: korrespondent.net
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