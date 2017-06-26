Дуров: Блокировка Telegram угрожает безопасности всей России

Создатель Telegram Павел Дуров считает сомнительными заявления ФСБ об организации теракта в петербургском метро с помощью мессенджера. По его мнению, ослабленное шифрование приведет к подрыву национальной безопасности всей страны.

Свой комментарий он опубликовал на своей странице в «Вконтакте», сообщают российские СМИ.

«Время появления информации о том, что почти три месяца назад Telegram якобы использовался при подготовке теракта, вызывает вопросы. Печально, если спецслужбы России эксплуатируют подобную трагедию как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением», — отметил он.

Дуров написал, что такие средства коммуникации, как мессенджеры Telegram и WhatsApp, шифруют информацию своих пользователей и «не могут стать небезопасными только для потенциальных террористов».

Принцип end­to­end, или оконченного шифрования одинаково защищает и одновременно ставит под угрозу всех пользователей, подчеркнул он. «Отказ от оконечного шифрования в отдельно взятой стране сделает десятки миллионов людей беззащитными от атак хакеров и шантажа коррумпированных чиновников. Более того, ослабление шифрования во всех мессенджерах приведет к подрыву национальной безопасности страны в целом, так как в этом случае иностранные спецслужбы неизбежно тоже получат доступ ко всей переписке граждан России», — написал Дуров.

Создатель мессенджера также добавил, что отказ от шифрования и предоставление доступа властям к перепискам людей не сократит риск терактов, «как показали события в Париже, для проведения теракта достаточно одноразовых телефонов и обычных CMC без всякого шифрования».

Напомним, Роскомнадзор намерен уже через несколько дней заблокировать мессенджер Telegram. Это произойдет, если его владелец Павел Дуров не предоставит данных для внесения компании в реестр организаторов распространения информации.

Источник: korrespondent.net