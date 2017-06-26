Крылья Ле Бурже 2017: новинки авиации-2017

В пригороде Парижа завершился один из самых престижных авиасалонов в мире Международный авиасалон Ле Бурже (Paris Air Show 2017 Le Bourget). На площади в 324000 квадратных метров показали около полутора сотен летательных аппаратов самых разных классов и назначения: огромные авиалайнеры, аэротакси, истребители-невидимки, беспилотники и даже летающий автомобиль. В павильонах представили 2,4 тысячи экспонентов из почти 50 стран мира.

Украина представила Ан-132Д – грузовой самолет, предназначенный для перевозки грузов массой до 9,2 т на расстояние до шести тысяч километров. Кроме того, самолет может выполнять воздушное десантирование грузов на парашютных платформах и парашютистов, перевозить людей, транспортировать раненых в условиях чрезвычайных ситуаций. Одной из главных особенностей модели является возможность может садиться и взлетать с песка, что существенно расширяет круг ее применения.

Конечно, салон запомнился представлением лидеров отрасли. Компания Боинг показала Boeing 787-10 Dreamliner, самый крупный представитель семейства 787 (его длина 787-10 на 5,5 м больше, чем 787-9). По заявлению производителя, новая модель обеспечит увеличенную дальность полета при более низких расходе топлива и объеме вредных выбросов, чем у конкурентов.

Главный конкурент Боинг, компания Эйрбас, представила Airbus A380plus, усовершенствованную модификацию самого большого в мире пассажирского самолета серийного производства. По заявлению компании, производство модели обойдется на 13% дешевле, чем первого варианта. В конструкцию крыльев внесены изменения, которые позволят улучшить аэродинамику воздушного судна и сэкономить до 4% топлива. Конструкторы также усовершенствовали салон самолета, где теперь смогут разместиться дополнительно до 80 пассажиров.

Именно между Боинг и Эйрбас развернулась основная борьба за первенство по объему контрактов. На Ле Бурже-2017 впервые за последние пять лет лидером по контрактам стал Боинг, который получил заказы на 571 самолет на сумму 75 миллиардов долларов.

Эйрбас объявила о контрактах на 114 самолетов и предварительных заказах еще на 182. Его портфель заказов компании на Ле Бурже составил 40 миллиардов долларов.

Что касается "изюминок" салона, то ими стали словацкий летающий автомобиль, а также квадрокоптер, способный перевозить людей.

А еще Ле Бурже запомнился невероятной жарой и украинскими студентами, которых можно было встретить буквально повсюду. Это победители конкурса Авиатор, которых привез на выставку Фонд Бориса Колесникова.

Как проходил Ле Бурже-2017, смотрите в фоторепортаже Корреспондент.net.

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Источник: korrespondent.net