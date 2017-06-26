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26. 06. 2017

Хакеры взломали 90 аккаунтов в британском парламенте

До 90 аккаунтов электронной почты депутатов или служащих британского парламента были взломаны во время кибератаки на британский парламент, совершенной в минувшую пятницу, 23 июня. Как сообщил пресс-секретарь парламента, пострадали менее 1% из 9000 пользователей парламентского сервера.

Из-за этой хакерской атаки в качестве меры предосторожности членам палаты общин, пэрам палаты лордов и сотрудникам Парламента отключили удаленный доступ к рабочей электронной почте.

Пресс-секретарь также отметил, что взлом электронной почты стал возможен из-за слишком простых паролей, которые не соответствовали рекомендациям парламентской компьютерной службы.

Сейчас проводится расследование с целью установить, попала ли какая-то информация в руки хакеров.

Этот инцидент произошел месяц спустя после того, как 48 подразделений Национальной службы здравоохранения Британии подверглись кибератаке.

"В последние дни мы видели сообщения о том, что даже пароли членов кабинета министров выставлены на продажу в интернете. Это предупреждение каждому, будь они в парламенте или где-то еще, что им необходимо принимать все возможные меры для обеспечения своей собственной кибербезопасности", - заявил министр международной торговли Великобритании Лиэм Фокс.

Центр национальной кибербезопасности и Национальное агентство по борьбе с преступностью начали расследование этого инцидента.

Недавно в американском Огайо (США) были взломаны правительственные сайты – на них разместили сообщение в поддержку террористов ИГИЛ.

Источник: korrespondent.net
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