МИД Беларуси вызвало посла Украины

Посла Украины в Беларуси Игоря Кизима вызвали в Министерство иностранных дел страны из-за высказываний в отношении белорусско-российско-сербских учений Славянское братство-2017. Об этом сообщается на сайте МИД Беларуси в понедельник, 26 июня.

На конференции в Минске 19 июня Кизим заявил, что на учениях наблюдатели смогли увидеть только "показательный фарс". "Им (военным аташе, – ред.) показали театрализованное представление по захвату террористической группы на дамбе. Очень классно сделано. А сами учения прошли в другом месте, куда не пригласили ни одного наблюдателя, военного атташе. Надо демонстрировать большую открытость", – цитирует украинского посла издание TUT.BY.

В белорусском ведомстве высказывания Кизима назвали тенденциозными.

"Послу Украины было указано на то, что сделанные им заявления не отвечают высокому уровню дружественных отношений между Республикой Беларусь и Украиной, являются некорректными и содержат необоснованные обвинения Республики Беларусь в несоблюдении мер доверия и безопасности в регионе ОБСЕ. Внимание посла было обращено на то, что учение Славянское братство-2017 было проведено в полном соответствии с нормами международного права и обязательствами Беларуси в рамках ОБСЕ. При этом приглашение военных атташе, в том числе Украины, на данное учение являлось исключительно жестом доброй воли с белорусской стороны, что свидетельствовало о высокой транспарентности мероприятия", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Беларусь постоянно приглашала представителей украинской стороны в качестве наблюдателей на все основные военные учения, хотя ответных шагов Украина не предпринимала.

Напомним, учения "Славянское братство-2017" прошли в начале июня на Брестском полигоне. В них приняли участие подразделения российских ВДВ, военнослужащие сил специальных операций вооруженных сил Беларуси, а также сербский спецназ.

Источник: korrespondent.net