Томбинский: Украина отсутствует в международных обсуждениях

Тема Украины в этом году почти не присутствует в дискуссиях международных организаций.Об этом заявил председатель Представительства ЕС в Ватикане, бывший посол Евросоюза в Украине Ян Томбинский во время Национального форума "Трансформация Украины" в Киеве.

"За последний год я вижу Украину с дистанции - с перспективы дискуссий, разработок, в которые включились Ватикан, международные организации, в частности ООН, и я увидел, что тема украинская почти отсутствует в тех дискуссиях... Есть убеждение, что развитие мира не зависит от решения этого конфликта (на востоке Украины - ред.) и что агрессия России против Украины и того, что произошло в Украине, не влияет на будущее мира. И с этим нужно что-то сделать", - сказал Томбинский.

"Нам необходимо и благодаря этому форуму найти метод, как связать то, что происходит в Украине, с теми большими проблемами, и показать, что Украина может быть частью решения, а не частью проблемы. Часть решения может быть достигнута тем, что война в Украине будет выиграна Украиной, она будет выиграна тем, что Украина сама станет на ноги и будет страной, которая будет давать справедливость и будущее для своих граждан", - отметил Томбинский.

Как сообщалось, 26 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поддержке минского процесса и анонсировал нормандскую встречу.

Источник: korrespondent.net