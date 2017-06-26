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26. 06. 2017

В ЕС отложили переговоры по Северному потоку - СМИ

Министры энергетики стран ЕС не дали Еврокомиссии мандат на переговоры с Россией о создании специальной юридической базы по газопроводу Северный поток-2. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Страны ЕС вернутся к обсуждению этого вопроса в сентябре, до этого момента переговоры продолжатся на рабочем уровне, отметил собеседник агентства.

"Итоговое решение должно быть подготовлено на техническом уровне представителями стран Евросоюза в Брюсселе и 28 национальными министрами энергетики", - сказал источник.

Процесс выдачи мандата может занять несколько месяцев.

Напомним, в Газпроме ранее заявляли, что европейские компании Engie, OMV, Shell, Uniper, Wintershall успели предоставить финансирование проекту Северный поток-2 до принятия сенатом США новых инициатив против строительства газопровода.

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Источник: korrespondent.net
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