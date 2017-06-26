Лента RSS
Подписаться на ленту
26 июня 2017, понедельник, 18:57
+22°C
Завтра +22°C
+22°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,92
  • € 2,15
26. 06. 2017

В Испании эксгумируют останки Сальвадора Дали

Суд в Мадриде постановил эксгумировать останки живописца Сальвадора Дали для проведения ДНК-теста. Таким образом суд удовлетворил требование 60-летней Пилар Абель, которая утверждает, что является дочерью художника.

Эксгумация необходима, поскольку биологического материала или личных вещей, на основании которых можно было бы установить отцовство, не сохранилось, сообщают испанские СМИ со ссылкой на решение суда. Экспертиза будет проведена в Национальном институте токсикологии.

Абель требует признать ее дочерью Дали уже не первый год. Женщина утверждает, что в 1955 году ее мать работала в одной семье в Кадакесе, где также был дом у Дали. По словам Абель, между ее матерью и художником "завязалась дружба, которая переросла в тайную любовь". Об этом Абель якобы рассказала ее бабушка.

В 1955 году Дали было 49 лет. С 1934 года он состоял в браке с русской эмигранткой Галой (Еленой Дмитриевной Дьяконовой), детей у них не было. Дали умер в 1989 году. Его тело находится в склепе на территории театра-музея Дали в городе Фигерасе.

Известно, что в 2007 году Абель уже проводила ДНК-анализ для установления отцовства, материалом для которого послужили остатки кожи и волос, сохранившиеся в гипсовой посмертной маске Дали. Однако женщина утверждает, что так и не получила результатов экспертизы.

В 2005 году Пилар Абель предъявляла иск на 600 тысяч евро писателю Хавьеру Серкасу. По словам женщины, писатель в оскорбительной манере изобразил ее в своем романе "Солдаты Саламины". Иск был отклонен судом Жироны в 2006 году.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Давайте уже скажем мужикам, которые ходят по городу в камуфляжной одежде, что мы все равно их видим.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.