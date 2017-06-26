Сразу в двух областях подорожают электрички

В Черкасской и Кировоградской областях на 15% увеличат стоимость проезда на пригородных поездах. Об этом сообщает пресс-центр Укрзализныци.

Билеты подорожают с 1 июля текущего года.

"В зависимости от дальности поездки стоимость полного билета в пригородном сообщении на территории указанных областей составит от 8,60 грн на первых 5 км и до 46 грн на 400 км. Проезд для детей в возрасте от 6 до 14 лет, как и прежде, составит 75% от стоимости проезда взрослого пассажира, а студенты так же будут пользоваться 50% льготой в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

Отмечают, что стоимость проезда повышают из-за убыточности пригородных перевозок. Именно из-за такого состояния дел железнодорожники не могут в полном объеме обновлять подвижный состав, повышать комфортность и качество обслуживания пассажиров.

Как сообщалось, в мае Укрзализныця увеличила составы пригородных электропоездов в Киевской области.

Ранее Киевская городская госадминистрация планировала создать пересадочный узел возле аэропорта Жуляны.

Источник: korrespondent.net