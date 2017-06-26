Лента RSS
Подписаться на ленту
26 июня 2017, понедельник, 19:00
+22°C
Завтра +22°C
+22°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,92
  • € 2,15
26. 06. 2017

Сразу в двух областях подорожают электрички

В Черкасской и Кировоградской областях на 15% увеличат стоимость проезда на пригородных поездах. Об этом сообщает пресс-центр Укрзализныци.

Билеты подорожают с 1 июля текущего года.

"В зависимости от дальности поездки стоимость полного билета в пригородном сообщении на территории указанных областей составит от 8,60 грн на первых 5 км и до 46 грн на 400 км. Проезд для детей в возрасте от 6 до 14 лет, как и прежде, составит 75% от стоимости проезда взрослого пассажира, а студенты так же будут пользоваться 50% льготой в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

Отмечают, что стоимость проезда повышают из-за убыточности пригородных перевозок. Именно из-за такого состояния дел железнодорожники не могут в полном объеме обновлять подвижный состав, повышать комфортность и качество обслуживания пассажиров.

Как сообщалось, в мае Укрзализныця увеличила составы пригородных электропоездов в Киевской области.

Ранее Киевская городская госадминистрация планировала создать пересадочный узел возле аэропорта Жуляны.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Давайте уже скажем мужикам, которые ходят по городу в камуфляжной одежде, что мы все равно их видим.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.