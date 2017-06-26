Россия после аннексии Крыма боялась санкций Америки - СМИ

Россия во время аннексии Крыма всерьез опасалась жестких санкций. Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновников Минфина США.

Федеральная резервная система США, которая хранит более тре миллиардов долларов международных резервов разных государтв, иногда делится конфиденциальной информацией о движении средств с американскими властями, поясняет агентство.

За последние 15 лет власти США семь раз получали от ФРС ключевую информацию о непубличных действиях правительств других стран или реальных рыночных трендах, и в ряде случаев действовали на основе этой информации, пишет Reuters.

В марте 2014 года сразу после введения Вашингтоном сравнительно мягких персональных санкций против российских бизнесменов, ФРС США подтвердила, что именно Центробанк России вывел 115 миллиардов долларов из Федерального резервного банка Нью-Йорка.

"ФРС и Минфин пришли к выводу, что Россия боится замораживания активов в США. Примерно через полмесяца деньги вернулись на счет, однако с тех пор за ним наблюдают, чтобы проследить, какие санкции заставят Россию выводить резервы", - говорят собеседники издания.

Ни российский ЦБ, ни посольство России в Вашингтоне не предоставили комментариев Reuters.

На прошлой неделе в день приезда украинского президента Петра Порошенко в Вашингтон Минфин США расширил санкции против России, введенные из-за событий в Украине.

В МИД РФ назвали санкции "политическим подарком" для Порошенко и в ответ отменили встречу с заместителем госсекретаря США, на которой должны были "подготовить почву" для общения своих Трампа с Путиным.

Источник: korrespondent.net