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26. 06. 2017

Резкого повышения минималки не будет

В Министерстве финансов утверждают, что минимальная заработная плата будет регулярно индексироваться с учетом инфляции и других факторов, но резкого увеличения не будет. Об этом в интервью Деловой столице рассказал министр финансов Александр Данилюк.

"Она (минимальная заработная плата - ред.) регулярно индексироваться с учетом инфляции и других факторов. Но резкого роста не будет", - сказал Данилюк.

Министр отметил, что повышение минималки до 7500 грн привело бы к тому, что большая часть бизнеса ушла в тень.

"Поэтому следует отличать популизм от реальности. И ответственно подходить к таким решениям", - добавил Данилюк.

Напомним, 1 мая премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что рост зарплат наконец опережает рост цен

Источник: korrespondent.net
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