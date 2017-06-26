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26. 06. 2017

Верховный суд США частично восстановил миграционный указ Трампа

Верховный суд США частично отменил блокировку указов президента Дональда Трампа о запрете въезда в страну гражданам из шести преимущественно мусульманских стран. Суд дал возможность вступить в силу некоторым положениям одного из этих указов.

Судьи заявили, что в октябре будут решать, поддерживать ли политику Трампа в отношении мигрантов.

Верховный суд постановил, что указ может вступить в силу для тех иностранцев, которые не имеют "настоящих отношений" с кем-то в США.

Ограничения для мигрантов, которые были остановлены судами США через несколько дней после объявления, предусматривают временный запрет на въезд в Соединенные Штаты всех беженцев, а также граждан, прибывающих из Ирана, Ливии, Сомани, Судана, Сирии и Йемена.

Напомним, в середине июня второй по счету апелляционный суд заблокировал иммиграционный указ Трампа, временно приостанавливающий въезд граждан шести преимущественно мусульманских стран на территорию США. 

Источник: korrespondent.net
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