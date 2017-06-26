Доказать, чья Ярославна. Визит Порошенко к Макрону

Президент Украины Петр Порошенко продолжил серию зарубежных визитов поездкой во Францию, где встретился с новым президентом страны Эммануэль Макроном.

Во время встречи президентов активно обсуждалось урегулирование конфликта на Донбассе. Макрон в отличие от своего предшественника Франсуа Олланда планирует играть в этом процессе более активную роль, а не просто соглашаться с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Не могли обойти стороны во время визита и личность Анны Ярославны - киевской княжной, которую Владимир Путин ранее, встречаясь с Макроном, причислил к России.

Корреспондент.net cобрал информацию об итогах визита президента.

Предложения по Донбассу

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку переговорам в нормандском формате с привлечением ОБСЕ.

"Мое желание, и мы об этом говорили, чтобы мы могли во время нашей следующей встречи в "нормандском формате", действительно предложить целую серию новых условий, чтобы со всех сторон найти конкретные решения для выхода из кризиса... Мы не хотим, чтобы эти дискуссии завершились ничем", - сказал президент Франции.



Порошенко, в свою очередь, сообщил о достигнутой договоренности провести консультации для выработки предложений для встречи лидеров нормандского формата.

"Нам не нужны многочасовые переговоры. Мы уверены, что должны быть качественно подготовленные документы... Эти документы, одобрение которых должно, наконец, принести мир на многострадальную украинскую землю. Этот мир может выглядеть в окончании российской агрессии", – сказал глава государства.

Порошенко вновь заявил: компонент безопасности Минских соглашений должен предшествовать политическому и активизация роли ОБСЕ, “включая и вооруженную миссию, присутствие ОБСЕ 24 часа в сутки является залогом эффективной имплементации Минских соглашений".

Отвечая на вопрос журналистов относительно эффективности Минска, Макрон отметил, что пока не видит реальной альтернативы этим соглашениям:

"Я прекрасно понимаю, что, возможно, для кого-то это не идеальный формат, но я пока не видел лучших предложений. По крайней мере, я их не понял, как таковые. Следовательно, здесь вопрос действительно о выполнении и об эффективности".

Порошенко отметил, что ему импонирует решительность и направленность президента Франции на достижение конкретных результатов в решении конфликта на востоке Украины.



"Наша договоренность, что мы положим на бумагу, проекты возможных решений нормандского формата, возможно, они будут иметь название "формула Макрона", но мы сможем предъявить обществу план принесения мира и деоккупации востока Украины", - сказал президент.



По мнению Макрона, встреча лидеров "нормандского формата" могла бы состояться в конце июня - начале июля.

Российский вопрос

Макрон считает Россию страной, которая осуществляет агрессию на Донбассе и отобрала у Украины Крымский полуостров.

"Надо понимать, что агрессия исходит от России, то есть агрессором является не Украина. Также мы признаем аннексию Крыма, что она незаконна. Мы знаем, кто развязал войну. Мы должны из этого выйти в рамках достигнутых соглашений", - отметил французский лидер.

Порошенко, в свою очередь, заявил, что в России удерживают более 40 украинских заложников.

"128 украинских заложников находятся на оккупированной территории и более 40 - в российских тюрьмах", - сказал Порошенко на общем брифинге с Макроном.

По его словам, на встрече с Макроном они уделили отдельное внимание теме освобождения заложников.

"Мы будем ждать, что в результате оживления консультаций в "нормандском формате" мы добьемся существенного прогресса в данной очень чувствительной сфере", - подчеркнул украинский президент.

Чья Ярославна

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил давние отношения между Украиной и Францией, вспомнив Анну Ярославну (Киевскую).

"Прежде всего, должен сказать вам, что между нашими двумя странами очень давние отношения, очень глубокая история, и вы этому посвятили некоторое время сегодня, чтобы отдать должное Анне Киевской. Вы показали, насколько важна эта история XI века, насколько глубоко укоренившиеся наши давние страницы" - сказал Макрона.

Как известно, 29 мая, в ходе выступления во Франции президент РФ Владимир Путин назвал Анну Ярославну "русской" и заявил, что французско-российские отношения начались с ее брака с Генрихом I в 1051 году.

О чем президент не сказал?

Дипломат Богдан Яременко считает странным, что президент Петр Порошенко едет во Францию договориться, что "французские инвесторы теперь будут чувствовать себя в Украине комфортно", при том, что президент не имеет полномочий и компетенции в вопросах торговли и экономики.

Чем же тогда занимается правительство, задается вопросом дипломат.

“Украинцы ждут от президента и верховного главнокомандующего информации о том, как он будет оборонять Украину, и как освобождать временно оккупированные территории от России? А вот именно об этом президент Порошенко в очередной раз промолчал во Франции. Так что будем ему благодарны за устные французские инвестиции в "соняшну енергетику" и в переработку мусора”, - констатировал Яременко.

Источник: korrespondent.net