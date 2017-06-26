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26. 06. 2017

Стрельба в Мукачево. Суд освободил всех подозреваемых

Мукачевский горрайонный суд зачитал приговор четырем бойцам Правого сектора, подозреваемым в резонансном стрельбе 11 июля 2015 на Закарпатье. Об этом сообщает Mukachevo.net в понедельник, 26 июня.

"В течение судебного заседания стало известно, что с добровольцев сняли ряд обвинений, из-за отсутствия доказательств: бандитизм, угрозы убийством и блокировки путей в эпизоде АЗС", – пишет издание.

Речь идет о Владимире Бурче, Сергее Деяке, Романе Мунчаке и Радионе Горбенко, которых обвиняли в ряде тяжких преступлений.

По другим статьям им присудили по 3 года 9 месяцев каждому, однако этот срок они полностью отбыли по так называемому закону Савченко, когда день в изоляторе засчитывается за два дня тюрьмы.

Приговор бойцам зачитывали практически целый день, начиная с 10.00. Все сегодняшнее заседание длилось более семи часов. Решение суда может быть обжалован представителями государственного обвинения.

Напомним, 11 июля прошлого года в Мукачево произошла перестрелка с участием людей, близких к народному депутату Михаилу Ланьо, местных милиционеров, а также членов Правого сектора. По разным данным, в результате перестрелки погибли до 4-х человек, до 14 были ранены.

Источник: korrespondent.net
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