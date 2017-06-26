СМИ рассказали, за какие посты украинцев могут посадить

С 2014 года в Украине было вынесено 36 приговоров по статье о "призывах к свержению власти", которые были озвучены в социальных сетях. Об этом сказано в статье DW.

По информации СБУ, против администраторов сепаратистских групп с начала текущего года открыты 28 уголовных производств за распространение призывов к насильственному свержению конституционного строя или захвату власти - преступления, предусмотренного статьей 109 УКУ.

"DW нашла в открытом реестре судебных решений более 50 приговоров по данной статье, вынесенных судами с весны 2014 года. Из них 36 так или иначе связанные с распространением соответствующих призывов через социальные сети", - сказано в статье.

В то же время отмечается, что почти половина таких приговоров касается администраторов сепаратистских групп в запрещенных сегодня соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", которые действовали в Киеве, Черкасской, Житомирской, Закарпатской и других областях.

Отдельные производства также касались не администраторов подобных групп, а граждан, которые делали репосты сепаратистских материалов на собственных страницах в соцсетях.

"Наличие у обвиняемых от нескольких десятков до нескольких сотен друзей или подписчиков позволила суду трактовать такие действия как "распространение призывов", - сказано в статье.

В то же время, как пишет издание, приговоры по этой статье были вынесены не только за сепаратистскую деятельность.

"Так, в феврале 2016 Заречный суд города Сумы рассматривал дело 22-летнего студента, который на своей странице "ВКонтакте" под ником "Богдан Мазепа" перепостил сообщение одной из националистических групп.

"Спокойной ночи, не дадим возродиться совку, не дадим толерантной Европе заставить нас принять беженцев. Свергнем правительство и установим ЛИЦО_3 во главе с повстанцами", - цитируется призыв в решении суда. Этот и еще несколько сообщений были расценены судом как призывы к свержению существующего конституционного строя.

Указывается, что предметом исследования следствия становятся даже комментарии в публичных сообщениях.

"Примером может стать дело ужгородского музыканта Юрия Б., который в январе 2017 прокомментировал пост в Facebook-группе "Пересичка "Ужгород" с призывом собраться на митинг под Закарпатской облгосадминистрацией. "Если хотите порядка, то надо брать всем в руки оружие и валить ту всю братию, если нет, то зачем эти призывы", - написал Б. в комментариях, что было квалифицировано следствием и судом как публичный призыв к захвату власти", - говорится в статье.

Напомним, 26 июня появилась информация о том, что украинская аудитория Вконтакте снизилась на 60%.

Источник: korrespondent.net