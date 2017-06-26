Аль-Каида освободила шведа после шести лет плена

Швед Йохан Густафссон, которого террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в России) держала в плену с 2011 года, освобожден. Об этом сообщило шведское правительство. Густафсона отправили на самолете в Швецию.

Местные СМИ со ссылкой на министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем сообщили, что Густафссон пребывает в хорошем настроении.

По словам министра, освобождение Густафсона стало возможным благодаря "серьезным усилиям" и сотрудничеству между шведским министерством иностранных дел, полицией и властями других государств. Вальстрем не уточнила, о каких именно государствах идет речь и в чем заключалась их роль.

В 2011 году 42-летнего Густафсона вместе с южноафриканцем и голландцем захватили в плен на территории Мали члены группировки "Аль-Каида исламского Магриба". Одного из пленных случайно обнаружили и спасли в 2015 году во время рейда на севере страны, двое других остались в плену.

В Мали в 2012 году началась гражданская война. А в 2013 году в страну ввели французские войска, которым удалось достигнуть переменных успехов и отвоевать у мятежников ранее захваченные города. Тем не менее набеги джихадистов периодически случаются до сих пор.

Ранее сообщалось, что в Нигерии боевики радикальной исламистской группировки Боко Харам освободили из плена 82 школьницы, которые пропали после массового похищения в Чибоке в 2014 году.

Источник: korrespondent.net