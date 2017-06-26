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26. 06. 2017

В США благотворительный фонд подозревают в связях с Ираном

Власти США на суде в Нью-Йорке требуют, чтобы благотворительный фонд, якобы контролируемый Ираном, отказался от права собственности на один из городских небоскребов.

Помощник генпрокурора США Майкл Локард на заключительных слушаниях в понедельник заявил о существовании доказательств, что Alavi Foundation нарушил санкции, введенные против Ирана в 1995 году.

Фонду принадлежит 60% здания, расположенному рядом с Рокфеллеровским центром. Адвокаты организации отрицают, что она имеет отношение к властям Ирана.

Американское правительство намерено использовать выручку от продажи здания в качестве компенсации истцам, которые судятся с Тегераном, по связанным с терроризмом делам. Общая сумма финансовых претензий этих исков превышает пять миллиардов долларов, отмечает агентство.

Ранее Всемирный банк на мероприятии с участием дочери президента США и советника Белого дома Иванки Трамп заявил, что Саудовская Аравия и ОАЭ выделят 100 млн долларов ее Фонду женщин-предпринимателей.

Источник: korrespondent.net
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