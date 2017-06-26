Насирова отпустили до сентября ходить с браслетом

Отстраненный глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров будет ходить с электронным браслетом еще два месяца, до 2 сентября. Соответствующее решение принял Соломенский райсуд Киева в понедельник, 26 июня.

Решение о продлении обязательства на Насирова насчет браслета и залога в 100 млн гривен принял и зачитал судья Тарас Оксюта.

"Ходатайство прокуроров удовлетворить. Продлить сроки возложенных на Насирова обязательств", – постановил он.

Также Насиров обязан не покидать пределы места проживания, являться по первому вызову прокурора, суда, судьи, детектива. Кроме того суд обязал отстраненного главу ГФС сдать паспорта.

Защита Насирова утверждает, что такое ходатайство Специальной антикоррупционной прокуратуры является необоснованным и безосновательным.

Отметим, срок обязательств Насирова, ранее назначенных судом, истек сегодня около 18.00. Отметим, часть судебного заседания прошла в закрытом режиме из-за тайны диагноза Насирова.

Ранее Соломенский райсуд Киева отказался взыскать с Насирова 100 миллионов гривен из-за того, что он не сдал свой британский паспорт. Сам глава госфискальной службы это отрицал, однако Лондон заявил, что у Насирова есть британский паспорт.

Напомним, Насиров подозревается в нанесении ущерба в 2 миллиарда гривен. По данным следствия, он принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых.

Источник: korrespondent.net