Суд запретил проверять декларацию Ляшко

Печерский райсуд Киева отказал Генеральной прокуратуре в проведении внеплановой проверки информации об уплате налогов и сборов в электронной декларации лидера Радикальной партии Олега Ляшко за 2016 год. Такое решение суд принял 21 июня, сообщает Главком.

По данным прокурора, 30 января против Ляшко было открыто уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Так, нардеп подал в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции декларацию за 2015 год, где указал наличие 890 тысяч гривен, 740 тысяч долларов и 90 тысяч евро.

Согласно информации о доходах, полученных от налоговых агентов за 1998-2015 годы, выплаченный Ляшко доход составил 3,3 миллиона гривен, а уплачено налогов – 398,3 тысяч гривен.

ГПУ отметила, что в феврале Печерский райсуд уже назначал налоговую проверку состояния и расходов Ляшко, но она не охватила 2016 год. Поэтому, по мнению следствия, есть обстоятельства, которые могут свидетельствовать о нарушении налогоплательщиком действующего налогового законодательства.

Следственный судья Кристина Тарасюк, отказывая в удовлетворении ходатайства Генпрокуратуры, объяснила, что Ляшко как физическое лицо, не будучи налогоплательщиком, в том числе самозанятым лицом, не может рассматриваться в качестве вероятного субъекта преступления, предусмотренного ст. 212 УК Украины.

Она также констатировала отсутствие уголовного дела против Ляшко, которое бы разрешило проведение такой проверки.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура подготовила представления в парламент на дачу согласия на привлечение к ответственности еще трех народных депутатов - Геннадия Бобового, Евгения Дейдея и Андрея Лозового – из-за результатов проверки их деклараций.

Источник: korrespondent.net