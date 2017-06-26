Лента RSS
Подписаться на ленту
26 июня 2017, понедельник, 21:59
+22°C
Завтра +22°C
+22°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,92
  • € 2,15
26. 06. 2017

Бежавшего из тюрьмы в Арканзасе поймали спустя 32 года

В городе Спрингдейл американского штата Арканзас пойман заключенный, бежавший из местной тюрьмы более 30 лет назад.

Стивен Дишман отбывал в тюрьме в округе Линкольн семилетний срок за кражу со взломом. Он был осужден в декабре 1984 года и имел право на условно-досрочное освобождение в декабре 1987 года.

Однако 28 мая 1985 года Дишман совершил побег. Все эти 32 года он находился в розыске. Поймали его в том же штате, где он и отбывал наказание.

Как сообщил сотрудник пресс-службы Департамента исправительных учреждений штата Арканзас, Дишман, которому сейчас уже 60 лет, должен будет отсидеть в тюрьме неотбытый им срок. Кроме того, ему могут предъявить новые обвинения в связи с побегом.

В списке разыскиваемых властями Арканзаса в настоящее время числятся еще четверо заключенных, бежавшие из тюрем.

Согласно сайту Департамента исправительных учреждений штата, рекордсменом по продолжительности нахождения на свободе после побега является некий Вил Ли, осужденный за кражу - он сбежал из тюрьмы 15 июля 1984 года.

Напомним, в прошлом году 174 заключенных совершили побег из тюрьмы на Гаити.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Мир
Анекдот все анекдоты

Давайте уже скажем мужикам, которые ходят по городу в камуфляжной одежде, что мы все равно их видим.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.