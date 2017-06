Королевскую гвардию Британии впервые возглавила женщина

Канадская военнослужащая стала первой женщиной, которая возглавила королевскую гвардию, стоящую на страже Букингемского дворца в Лондоне. Об этом сообщает британская газета The Guardian в понедельник, 26 июня.

Церемония смены караула проходила сегодн утром, когда Меган Куото встала во главе 40 военных.

"Я просто стараюсь выполнять свою работу как можно лучше и при этом оставаться скромной… Все мои коллеги были бы счастливы возглавить королевскую гвардию, и я рада, что мне предоставлена такая честь", – заявила Куото.

Watch as Canadian Soldier Captain Megan Couto becomes the first female ever to Captain The Queen's Guard during Changing the Guard. pic.twitter.com/iSjgX98Eaz