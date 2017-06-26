В Китае больного нобелевского лауреата выпустили из тюрьмы

Официальный Пекин выпустил из тюрьмы китайского лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо. 23 мая у писателя и правозащитника, которого в 2009 году приговорили к 11 годам лишения свободы по обвинению в "подстрекательстве к подрыву государственного строя", был диагностирован рак печени в терминальной стадии. Адвокат правозащитника Мо Шаопин рассказал DW в понедельник, 26 июня, что его подзащитный получает медицинскую помощь в одной из больниц города Шэньян (административный центр провинции Ляонин). Членам семьи Лю Сяобо разрешают посещать его в больнице, но не адвокату.

При этом юрист исключил сценарий, при котором нобелевскому лауреату могли бы разрешить проходить лечение амбулаторно на дому. По закону это возможно, но не в случае с Лю Сяобо, пояснил Мо Шаопин. "Боюсь, что ему будет позволено оставаться только в больнице", - отметил адвокат.

Лю Сяобо был одним из авторов распространенной в интернете "Хартии 08", в которой содержались призывы к демократизации в Китае. Он уже сидел в тюрьме после кровавых событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, когда вместе с другими интеллектуалами призывал власти страны и силовиков не устраивать расправы над студентами.

В 2010 году, уже находясь в заключении, Лю Сяобо был удостоен Нобелевской премии мира за "длительную борьбу за фундаментальные права человека в Китае". Власти КНР назвали решение нобелевского комитета "непристойным". Стул лауреата при вручении премии в Осло остался пустым, жена правозащитника была помещена под домашний арест.

Напомним, в марте в возрасте 87 лет скончался лауреат Нобелевской премии по литературе, карибский поэт и драматург Дерек Уолкотт.

Источник: korrespondent.net