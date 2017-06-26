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26. 06. 2017

Макрон не позволит России "тянуть кота за хвост" – Климкин

 
Президент Франции Эмманюэль Макрон занимает позицию, которая заключается в том, чтобы не давать России затягивать время в решении конфликта на Донбассе в рамках нормандского формата. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала 112 Украина в понедельник, 26 июня.
 
"Сначала речь идет о телефонном разговоре в нормандском формате, который, я надеюсь, состоится в ближайшее время, и позиция президента Макрона в том, что "тянуть кота за хвост", как это делает Россия, он не будет это давать делать российской стороне, а будет пытаться в четкой координации с нами и немецкими друзьями давить, чтобы мы получали результаты, причем как работать над дорожной картой, так и достигать конкретных результатов в двух ключевых сферах: безопасность и освобождение заложников", - сказал глава МИД Украины.

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Напомним, Макрон заявил о поддержке минского процесса и анонсировал нормандскую встречу. 

Источник: korrespondent.net
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