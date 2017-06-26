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26. 06. 2017

Гужва остается в СИЗО после внесения залога

Главный редактор интернет-издания Cтрана.ua Игорь Гужва, несмотря на внесенный залог, проведет еще одну ночь в СИЗО. Об этом сообщила его адвокат, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в Facebook вечером 26 июня.

По словам адвоката, чиновники территориального управления Государственной судебной администрации города Киева не смогли в понедельник найти время и возможность, чтобы подписать письмо в СИЗО, подтверждающее зачисление суммы залога в казначейство.

"Залог был внесен в 11-20... Бумажечки нет, подписать некому... Эту ночь Игорь Гужва безосновательно проведет в Лукьяновском СИЗО. Мы виделись. Он в порядке и передает всем привет и слова благодарности", – написала Лукаш.

 

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Напомним, 22 июня Игоря Гужву задержали по подозрению в вымогательстве. 24 июня суд избрал для него меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца с альтернативой залога в сумме 544 тысячи гривен. 26 июня за Гужву внесли залог.

Источник: korrespondent.net
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