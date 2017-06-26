В РФ заблокировали доступ к видео встречи Порошенко и Макрона

В России заблокировали доступ к видеозаписи совместной пресс-конференции президента Украины Петра Порошенко и лидера Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщил адвокат задержанного в РФ журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин на своей странице в Facebook.

"Кремль заблокировал доступ к материалу встречи Порошенко и Макрона на сайте Елисейского дворца", – написал адвокат, опубликовав соответствующие скриншоты.

Опубликованная Фейгиным ссылка ведет на сайт Елисейских полей, но само видео размещено на французском видеохостинге Dailymotion.

На сайте Роскомнадзора в январе 2017 года говорится, что Московский городской суд принял решение заблокировать Dailymotion на территории России по иску телеканала Пятница!, входящего в медиахолдинг Газпром-медиа. Причиной иска стала трансляция на видеохостинге программ телеканала, в частности, Ревизорро, Магаззино и Пацанки.



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Напомним, 26 июня Петр Порошенко посетил Париж, где впервые встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Во время встречи президентов активно обсуждалось урегулирование конфликта на Донбассе.

Источник: korrespondent.net