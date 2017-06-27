Евровидение-2017: Киев требует возвращения залога

Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания считает возвращение арестованного залога за Евровидение-2017 главной задачей в решении конфликта. Об этом он заявил в комментарии Украинской правде, отвечая на вопрос, известны ли причины, почему залог заморожен.

"Нам не интересно даже, кто (стал инициатором – ред.). Нам должны вернуть деньги, и мы будем этого требовать", – подчеркнул Аласания.

По словам председателя НОТУ, сейчас этим вопросом занимается швейцарская юридическая фирма.

Аласания также отметил, что пока нет оснований считать, что причиной инцидента может быть иск канала Euronews.



В Украине прокомментировали арест залога за Евровидение 2017

Напомним, Женевское управление принудительного взыскания задолженности наложило арест на 15 миллионов евро, предоставленных в качестве финансовой гарантии качественного проведения Евровидения-2017. По данным СМИ, залог за Евровидение могли заморозить в связи с иском Euronews к Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Источник: korrespondent.net