Рогозин о позиции США по Северному потоку: Это "демарш людоеда"

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал попытки США препятствовать строительству Северного потока-2 "демаршем людоеда, желающего стать вегетарианцем".

Ранее дипломатический источник в Брюсселе заявил РИА Новости, что США оказывают дипломатическое давление на членов Евросоюза, чтобы не допустить реализации проекта строительства газопровода Северный поток-2.

"Отказ от Северного потока, попытка сорвать переговоры по Южному потоку и так далее – это такой демарш людоеда, который хочет стать вегетарианцем. "Не будем потреблять русский газ, вообще не будем". Ничего есть не будем, мы будем обои жевать. Они считают, что если мы им даем газ, то мы их ставим на колени. Как? Это же чисто коммерция", – сказал Рогозин.

По его словам, причин переживать по поводу того, что Россия вдруг "перекроет газ", у другой стороны нет.

"Мы же зарабатываем валюту! У нас есть масса других способов их заставить нас слышать и слушать. Газ-то здесь причем?" – заявил вице-премьер РФ.

Ранее сообщалось, что министры энергетики стран ЕС не дали Еврокомиссии мандат на переговоры с Россией о создании специальной юридической базы по газопроводу Северный поток-2.

Источник: korrespondent.net