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27. 06. 2017

Трамп о решении суда по миграционному указу: Победа безопасности

 
Президент США Дональд Трамп считает постановление Верховного суда о частичном восстановлении действия своего иммиграционного указа "победой для безопасности" страны.
 
"Сегодняшнее единогласное решение Верховного суда – ясная победа для нашей национальной безопасности", – говорится в заявлении Трампа, распространенном в понедельник, 26 июня.
 
"Как президент, я не могу позволить (въезд – ред.) в нашу страну людям, которые хотят причинить нам вред. Я хочу (приезда – ред.) людей, которые любят Соединенные Штаты и всех граждан США и которые будут трудолюбивыми и продуктивными", – заявил американский лидер.

В США еще один суд заблокировал миграционный указ Трампа
 
Напомним, Верховный суд США частично отменил блокировку указов Трампа о запрете въезда в страну гражданам из шести преимущественно мусульманских стран.

Источник: korrespondent.net
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