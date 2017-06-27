Трамп о решении суда по миграционному указу: Победа безопасности

Президент США Дональд Трамп считает постановление Верховного суда о частичном восстановлении действия своего иммиграционного указа "победой для безопасности" страны.

"Сегодняшнее единогласное решение Верховного суда – ясная победа для нашей национальной безопасности", – говорится в заявлении Трампа, распространенном в понедельник, 26 июня.

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"Как президент, я не могу позволить (въезд – ред.) в нашу страну людям, которые хотят причинить нам вред. Я хочу (приезда – ред.) людей, которые любят Соединенные Штаты и всех граждан США и которые будут трудолюбивыми и продуктивными", – заявил американский лидер.