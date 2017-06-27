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27. 06. 2017

Конфликт в Украине быстро не решить – МИД Германии

 
И сепаратисты, и украинские военные нарушают соглашение о прекращении огня на Донбассе, и в краткосрочной перспективе, вероятно, конфликт не будет решен. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, передает Reuters.
 
"Очень трудно найти выход после стольких лет. Конечно, мы пытаемся, но не похоже, что у нас будет (кратковременное разрешение – ред.) кризиса в регионе", – сказал глава МИД Германии на заседании Европейского совета по международным отношениям.
 
Габриэль отметил, что поддерживает усилия "нормандской группы" (Украина, Франция, Германии, Россия), однако, по его словам, наблюдатели миссии ОБСЕ не были настроены оптимистично по вопросу Донбасса.
 
"У меня нет хороших сообщений по этому вопросу", – подчеркнул немецкий министр.

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Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поддержке минского процесса и анонсировал нормандскую встречу.

Источник: korrespondent.net
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