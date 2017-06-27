Польша приняла более 1,4 миллиона беженцев из Украины, покинувших свои дома из-за конфликта на Донбассе. Об этом заявил депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский, передает Польское радио.

"Польша выполнила свою часть солидарности в Европейском союзе, приняв более 1,4 миллиона украинцев, чего не замечают лидеры ЕС", – отметил евродепутат.

Сариуш-Вольский напомнил о предложении, чтобы переселенцев с Донбасса также объединяли в рассчетах с беженцами с юга, однако они были отклонены в ЕС.

По его словам, Польша не может на это согласиться, потому что не может одновременно принимать и переселенцев из Украины, и беженцев с юга, которые не ассимилируются, и не адаптируются к местным обычаям, культуре и законам.



В ЕС начали процедуры против Польши из-за беженцев

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша не может принимать большое количество беженцев из мусульманских стран из-за того, что в стране находится много мигрантов из Украины.

Источник: korrespondent.net