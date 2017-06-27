Трамп допускает, что РФ могла вмешиваться в выборы

Президент США Дональд Трамп допускает возможность того, что Россия и "потенциально другие страны" вмешивались в американские выборы. Об этом заявил, отвечая на соответствующий вопрос, официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, передает РИА Новости.

"Россия и потенциально другие страны могли быть вовлечены", – отметил Спайсер.

Напомним, ранее Трамп в Twitter потребовал извинений от тех, кто обвиняет его в "сговоре" с Россией.



Экс-секретарь США: Кибератаки заказал Путин

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. В свою очередь Москва опровергает обвинения в попытках повлиять на выборы в США.

Источник: korrespondent.net