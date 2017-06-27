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27. 06. 2017

Трамп допускает, что РФ могла вмешиваться в выборы

 
Президент США Дональд Трамп допускает возможность того, что Россия и "потенциально другие страны" вмешивались в американские выборы. Об этом заявил, отвечая на соответствующий вопрос, официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, передает РИА Новости.
 
"Россия и потенциально другие страны могли быть вовлечены", – отметил Спайсер.
 
Напомним, ранее Трамп в Twitter потребовал извинений от тех, кто обвиняет его в "сговоре" с Россией.

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Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. В свою очередь Москва опровергает обвинения в попытках повлиять на выборы в США.

Источник: korrespondent.net
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