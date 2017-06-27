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27. 06. 2017

Российская угроза растет по всем фронтам – НАТО

 
В Североатлантическом альянсе обеспокоены нарастающим военным присутствием России. Об этом заявил глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел, передает Politico.
 
"Что касается возможностей (российской армии – ред.), нет никаких сомнений, что Россия развивает свои возможности как в традиционной, так и в ядерной составляющей. Что же касается учений, (у ВС России есть) способность развернуть войска на удаленных расстояниях и эффективно использовать их в дали от собственной территории", – сказал Павел.
 
Генерал отметил значительный прогресс, которого добилась Россия в военной сфере. "Мы сталкиваемся с полномасштабной модернизацией российских Вооруженных сил", – заявил Павел.
 
При этом он подчеркнул, что в НАТО не знают точных намерений Москвы, однако действия России заставляют альянс беспокоиться. 

Россия ответит на все действия НАТО − Путин
 
Напомним, ранее американские и британские войска НАТО провели учения по отражению нападения России на страны Балтии.

Источник: korrespondent.net
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