Российская угроза растет по всем фронтам – НАТО

В Североатлантическом альянсе обеспокоены нарастающим военным присутствием России. Об этом заявил глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел, передает Politico.

"Что касается возможностей (российской армии – ред.), нет никаких сомнений, что Россия развивает свои возможности как в традиционной, так и в ядерной составляющей. Что же касается учений, (у ВС России есть) способность развернуть войска на удаленных расстояниях и эффективно использовать их в дали от собственной территории", – сказал Павел.

Генерал отметил значительный прогресс, которого добилась Россия в военной сфере. "Мы сталкиваемся с полномасштабной модернизацией российских Вооруженных сил", – заявил Павел.

При этом он подчеркнул, что в НАТО не знают точных намерений Москвы, однако действия России заставляют альянс беспокоиться.



Россия ответит на все действия НАТО − Путин

Напомним, ранее американские и британские войска НАТО провели учения по отражению нападения России на страны Балтии.

Источник: korrespondent.net